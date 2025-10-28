Наука и технологии
Опубликовано 28 октября 2025, 16:47
Суд США отклонил коллективный иск против Apple по делу App Store

Иск касался монополии на продажу приложений для iPhone
Федеральный суд США аннулировал коллективный иск, поданный против компании Apple десятками миллионов пользователей iPhone. Покупатели обвиняли компанию в монополизации рынка приложений для iPhone через запрет покупок вне App Store, что приводило к завышенным ценам.
Судья Ивонн Гонсалес Роджерс отменила свое ранее решение от февраля 2024 года. Оно разрешало владельцам учетных записей Apple, потратившим более 10 долларов на приложения за последние 17 лет, подать коллективный иск. Основанием стали недостатки в методологии расчета ущерба.

Экспертиза, проведенная по заказу Apple, выявила серьёзные ошибки в данных. Например, совпадение разных пользователей с одинаковыми адресами и объединение тысяч платежей под одинаковыми именами.

Представители истцов выразили разочарование решением и изучают дальнейшие шаги. В Apple заявили о удовлетворенности вердиктом, подчеркнув инвестиции в безопасность App Store.

Иск рассматривался с декабря 2011 года и охватывал пользователей устройств на iOS с июля 2008 года. Размер возможного ущерба по коллективному иску оценивался в миллиарды долларов.

