Суд ускорит разбирательство между Илоном Маском и OpenAI

Федеральный судья Ивонн Гонсалес Роджерс отклонила просьбу Маска о немедленном приостановлении процесса преобразования OpenAI, но признала важность спора. Она назначила ускоренный процесс, сосредоточенный на ключевом вопросе: законно ли изменение структуры компании.

Решение суда важно, так как OpenAI уже ведет переговоры с властями Делавэра и Калифорнии о получении одобрений для перехода к новому формату работы. Адвокат Маска Марк Тоберофф заявил, что доволен ускоренным рассмотрением дела, поскольку оно затрагивает вопросы общественного интереса.

Это решение суда последовало вскоре после того, как OpenAI отказалась от нежелательного предложения Маска о покупке компании за $ 97,4 миллиарда. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман назвал это попыткой замедлить развитие компании, которая конкурирует со стартапом Маска xAI.

OpenAI приветствовала решение судьи отклонить требование о запрете на реорганизацию. Представители компании заявили, что Маск сам когда-то предлагал объединить OpenAI с Tesla, что принесло бы ему личную выгоду, но не соответствовало бы миссии компании.