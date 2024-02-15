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Наука и технологии
Опубликовано 15 февраля 2024, 21:47
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Суд в ЕС запретил ослаблять шифрование мессенджеров

Из-за нарушения прав человека
Европейский суд по правам человека (ECHR) вынес решение, согласно которому ослабление шифрования мессенджеров неразумно подрывает права человека. Решение международного суда может потенциально нарушить планы Европейской Комиссии о введении обязательных «черных ходов», позволяющих правоохранительным органам легко расшифровывать сообщения пользователей.
Суд в ЕС запретил ослаблять шифрование мессенджеров

© Ferra.ru

Решение было вынесено после того, как российское агентство по разведке требовало от Telegram предоставлять расшифрованные сообщения пользователей для пресечения «террористической деятельности» в 2017 году. Пользователь Telegram из России утверждал, что требование агентства нарушает его права на личную жизнь и личные коммуникации. Telegram отказался открыть информацию, и ему был выписан штраф. Вскоре суд даже потребовал блокировки приложения в России.

Суд пришел к выводу, что права пользователя Telegram были нарушены, подчеркивая важность конфиденциальности переписки как существенной части права на уважение частной жизни и корреспонденции.

Источник:Ars Technica
Автор:Булат Кармак
Теги:
#суд
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#ЕС
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#шифрование
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#полиция
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#Мессенджеры