Суд в ЕС запретил ослаблять шифрование мессенджеров

Решение было вынесено после того, как российское агентство по разведке требовало от Telegram предоставлять расшифрованные сообщения пользователей для пресечения «террористической деятельности» в 2017 году. Пользователь Telegram из России утверждал, что требование агентства нарушает его права на личную жизнь и личные коммуникации. Telegram отказался открыть информацию, и ему был выписан штраф. Вскоре суд даже потребовал блокировки приложения в России.

Суд пришел к выводу, что права пользователя Telegram были нарушены, подчеркивая важность конфиденциальности переписки как существенной части права на уважение частной жизни и корреспонденции.