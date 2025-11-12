Суд в Германии признал ChatGPT нарушителем авторских прав музыкантов

Опубликовано 12 ноября 2025, 21:001 мин.
Суд в Германии признал ChatGPT нарушителем авторских прав музыкантовOpenAI обязали выплатить компенсацию за использование песен
Немецкий суд в Мюнхене постановил, что OpenAI нарушила авторские права, используя тексты песен для обучения ChatGPT. В деле фигурируют девять песен немецкого музыканта Герберта Грёнемейера, включая хиты «Männer» и «Bochum».
Иск был подан немецким обществом авторских прав GEMA, представляющим интересы композиторов, авторов текстов и издателей. Суд признал, что хранение и воспроизведение текстов песен в модели искусственного интеллекта ChatGPT нарушает права авторов. OpenAI должна выплатить компенсацию, сумма которой не раскрыта.
Компания утверждала, что модели не хранят конкретные данные, а лишь усваивают общую информацию из набора тренировочных материалов, а пользователи несут ответственность за выводы ИИ. Суд отверг этот аргумент, подчеркнув, что оператор ИИ также несет ответственность за нарушение авторских прав.