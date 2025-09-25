Наука и технологии
Опубликовано 25 сентября 2025, 18:45
1 мин.

Суд в Индии отклонил иск X против системы удаления контента

Платформе придется соблюдать местные законы
Суд индийского штата Карнатака отклонил иск социальной сети X, которая пыталась оспорить новую систему удаления контента, введенную правительством страны. Суд посчитал, что у платформы есть обязанность подчиняться местным законам и нести ответственность за публикуемый материал.
© BoliviaInteligente

Власти Индии усилили контроль над интернетом в 2023 году. Тогда был запущен портал, через который чиновники могут напрямую отправлять запросы на удаление контента в социальные сети и другие цифровые сервисы. Согласно новым правилам, число уполномоченных подавать такие запросы значительно увеличилось.

Компания X заявляла, что эти меры нарушают конституцию и фактически равносильны цензуре. В суде представители платформы отмечали, что полномочия на подачу жалоб получили практически все чиновники, что делает систему чрезмерной и небезопасной.

Правительство Индии, в свою очередь, утверждало, что новые правила необходимы для борьбы с незаконным контентом и поддержания общественной стабильности. Власти указывают, что ложная информация и призывы к вражде через соцсети могут угрожать безопасности и порядку в стране.

Кроме того, по словам чиновников, инициативу поддержали и другие крупные IT-компании, включая Google.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
