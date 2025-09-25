Суд в Индии отклонил иск X против системы удаления контента

Власти Индии усилили контроль над интернетом в 2023 году. Тогда был запущен портал, через который чиновники могут напрямую отправлять запросы на удаление контента в социальные сети и другие цифровые сервисы. Согласно новым правилам, число уполномоченных подавать такие запросы значительно увеличилось.

Компания X заявляла, что эти меры нарушают конституцию и фактически равносильны цензуре. В суде представители платформы отмечали, что полномочия на подачу жалоб получили практически все чиновники, что делает систему чрезмерной и небезопасной.

Правительство Индии, в свою очередь, утверждало, что новые правила необходимы для борьбы с незаконным контентом и поддержания общественной стабильности. Власти указывают, что ложная информация и призывы к вражде через соцсети могут угрожать безопасности и порядку в стране.

Кроме того, по словам чиновников, инициативу поддержали и другие крупные IT-компании, включая Google.