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Суд в Китае признал гомосексуальность психической болезнью
Правда, такая ориентация уже более 20 лет является уголовным преступлением в стране
В сети появилась информация о том, что в Китае суд встал на сторону авторов учебника, в котором гомосексуальность признается болезнью. Таким образом, теперь, как минимум по мнению суда, подобная сексуальная ориентация считается психическим расстройством.
По словам активистов, они последние несколько лет пытались оспорить в суде формулировку, использованную в университетском учебнике по ментальным отклонениям, пишет Lenta.ru. Но в конечном итоге, в сентябре 2020 года суд принял решение согласиться с позицией авторов, заявив, что претензия признавалась не более чем результатом «разницы в восприятии».
Напомним, что ещё с 1997 гомосексуальность является уголовным преступлением в Китае. В связи с этим, многие геи стараются скрывать свои пристрастия не только от окружающих, но и от родных. В результате, очень часто они вступают в традиционный брак.