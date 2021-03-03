Суд в Китае признал гомосексуальность психической болезнью

По словам активистов, они последние несколько лет пытались оспорить в суде формулировку, использованную в университетском учебнике по ментальным отклонениям, пишет Lenta.ru. Но в конечном итоге, в сентябре 2020 года суд принял решение согласиться с позицией авторов, заявив, что претензия признавалась не более чем результатом «разницы в восприятии».

Напомним, что ещё с 1997 гомосексуальность является уголовным преступлением в Китае. В связи с этим, многие геи стараются скрывать свои пристрастия не только от окружающих, но и от родных. В результате, очень часто они вступают в традиционный брак.