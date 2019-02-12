Суд в Новосибирске не стал сажать школьника-хакера за исправление двоек

Советский районный суд Новосибирска закрыл уголовное дело в отношении бывшего ученика новосибирской гимназии Владимира Жоглика. Об этом рассказало издание РИА Новости, чей корреспондент присутствовал в зале суда.

Дело расследовалось более 1,5 лет и было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Суд также признал за Жогликом право на реабилитацию и отменил меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Судья Генадий Гущин зачитал постановление о прекращении уголовного дела: «Суд считает ходатайство прокурора Советского района обоснованным и подлежащим удовлетворению… Ходатайство удовлетворить… Уголовное дело в отношении Жоглика прекратить в связи с отсутствием в его действиях состава преступления».

Днём ранее на предварительном судебном заседании прокурор Советского района Новосибирска Николай Земеров заявил об отказе от обвинения по причине отсутствия в действиях Жоглика состава преступления: «В связи с малозначительностью совершенного им деяния». Он также пояснил, что прокуратура уже трижды просила следователей закрыть дело, но получала отказ.

Сам ставший знаменитым Жоглик заявил журналистам в ответ на вопрос о совете другим школьникам: «Ребята, думаю, вы видели, что происходило со мной на протяжении двух лет. Вам решать, но думаю не стоит исправлять оценки. Они мало что значат и важны, в основном, для ваших родителей».

По сообщению полиции, весной 2016 года учащийся гимназии №5 Новосибирска с помощью специального ПО получил логин и пароль администратора электронного журнала учебного заведения. В течение месяца 16-летний школьник исправлял себе и своим одноклассникам оценки в журнале. В ноябре 2016 года сотрудники гимназии заметили несанкционированные изменения и сообщили об этом в полицию. Против школьника было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Данная статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.