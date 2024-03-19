Суд в Сан-Франциско обязал Apple рассмотреть иск о недостатках AirTags

Хотя большая часть претензий в коллективном иске была отклонена, судья Винс Чхабриа отклонил ход Apple о полном отклонении иска на основании претензий трех истцов, утверждающих, что «проблемы с безопасностью AirTag были серьезными, и их травмы были вызваны именно этими дефектами безопасности».

Иск утверждает, что Apple была предупреждена о возможности неправильного использования ее Bluetooth-трекеров и поэтому должно нести ответственность по законодательству Калифорнии. Компания не согласна с этим. После выпуска AirTags Apple впоследствии представила функции безопасности, предназначенные для предотвращения попыток преследования, например, обновление, которое заставляет AirTags издавать громкий звук, когда они находятся на определенном расстоянии от своего владельца, и уведомления о неизвестных трекерах.