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Наука и технологии
Опубликовано 19 марта 2024, 01:30
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Суд в Сан-Франциско обязал Apple рассмотреть иск о недостатках AirTags

О том, что их могут использовать неправильно
Судья из Сан-Франциско решил, что Apple должна рассмотреть иск, обвиняющий компанию в небрежности из-за потенциальных рисков преследования, созданных ее AirTags, сообщает Engadget со ссылкой на статью Bloomberg.

Хотя большая часть претензий в коллективном иске была отклонена, судья Винс Чхабриа отклонил ход Apple о полном отклонении иска на основании претензий трех истцов, утверждающих, что «проблемы с безопасностью AirTag были серьезными, и их травмы были вызваны именно этими дефектами безопасности».

Иск утверждает, что Apple была предупреждена о возможности неправильного использования ее Bluetooth-трекеров и поэтому должно нести ответственность по законодательству Калифорнии. Компания не согласна с этим. После выпуска AirTags Apple впоследствии представила функции безопасности, предназначенные для предотвращения попыток преследования, например, обновление, которое заставляет AirTags издавать громкий звук, когда они находятся на определенном расстоянии от своего владельца, и уведомления о неизвестных трекерах.

Источник:Engadget
Автор:Булат Кармак
Теги:
#суд
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#сша
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#Apple