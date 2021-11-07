Суд в США отменил обязательную вакцинацию сотрудников корпораций от COVID-19

Так, стало известно, что апелляционный суд пятого округа страны приостановил действие правила, согласно которому сотрудники крупных компаний были обязаны вакцинироваться от COVID-19.

Действие соответствующего мандата приостановили «до дальнейшего решения суда по данному вопросу». При этом суд при вынесении решения сослался на «серьёзные законодательные и конституционные вопросы».

Отметим, что в США зафиксировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в мире — 46,4 млн человек. При этом чуть ранее появилась информация о разрешении в стране прививания от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. В качестве препаратов были выбраны средства от американской Pfizer и германской BioNTech.