Суд встал на сторону Apple в вопросе возвращения удаленной Fortnite на iPhone

По словам госпожи Роджерс, она не была тронута доводом Epic о том, что компания столкнется с большим вредом в случае, если Apple откажется возвращать Fortnite из App Store. Судья заявила, что компания, разработавшая игру, сама создала для себя проблемы, которые может легко решить. ”На мой взгляд, речь не может идти о непоправимом вреде, если вы сами вредите себе”, - заявила она.

При этом также нельзя говорить о полной победе Apple в противостоянии с Epic, так как судья все же отметила, что она может принять меры, которые заставят Apple отказаться от озвученного плана по движку Unreal Engine, так как эти действия вредят не только разработчикам, но и игрокам. Напомним, что ранее создатели iPhone заявляли, что в случае дальнейшей тяжбы с Epic Games, компания может остановить поддержку движка Unreal Engine на своих платформах.