Суд вынудил Uber «нанять» 70 тысяч таксистов в Великобритании

Теперь американская компания должна будет предоставлять таксистам соцгарантии: отпускные, минимальную зарплату, а также позволить им участвовать в программе пенсионных накоплений. Как пишет Evening Standard, на основании того, чем окончился суд, Uber приняла решение о том, что компания будет по-разному работать в разных странах.

Глава Дара Хосровшахи также напомнил, что водители часто сотрудничают сразу с несколькими компаниями-агрегаторами. В связи с этим он призвал конкурентов пойти по пути Uber и пересмотреть свой подход.