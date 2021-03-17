Наука и технологии
Сегодня в 19:13
Суд вынудил Uber «нанять» 70 тысяч таксистов в Великобритании
При этом ранее они уже работали на компанию, но в качестве подрядчиков
Почти пятилетнее разбирательство Uber в Британском суде привело к тому, что компанию вынудили признать более 70 тыс водителей-партнёров в стране полноценными работниками, а не подрядчиками.
Теперь американская компания должна будет предоставлять таксистам соцгарантии: отпускные, минимальную зарплату, а также позволить им участвовать в программе пенсионных накоплений. Как пишет Evening Standard, на основании того, чем окончился суд, Uber приняла решение о том, что компания будет по-разному работать в разных странах.
Глава Дара Хосровшахи также напомнил, что водители часто сотрудничают сразу с несколькими компаниями-агрегаторами. В связи с этим он призвал конкурентов пойти по пути Uber и пересмотреть свой подход.