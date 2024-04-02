Суд заинтересовался всем руководством биржи FTX: этим людям тоже грозит тюрьма

Речь идёт о наиболее приближённых к Фриду членах правления FTX Кэролайн Эллисон, Нишаде Сингхе и Гэри Ване. Все они дали «исчерпывающие» показания против Фрида в рамках заключённой со следствием сделки. В отношении их должна быть применена некая мера пресечения, которая зависит от помощи следствию.

Учитывая, что в нынешней судебной практике США наметилась тенденция к вынесению достаточно мягких приговоров, особенно если фигурант — «белый воротничок» — рядовой сотрудник компании, то приговор, скорее всего, не будет предполагать тюремного заключения. В связи с этим больше всего повезло Гэри Вану, который может отделаться условным сроком. Но ситуация с FTX — одно из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США и крупнейшее в текущем десятилетии.

Поэтому вряд ли Кэролайн Эллисон и Нишад Сингх легко отделаются — ими пристально заинтересовался федеральный судья.

«Все трое сыграли центральную роль в деле FTX и представили присяжным эмоциональную драму, которая привлекла внимание жюри и дала картину того, что произошло. Суду было бы проблематично доказать столь сложный случай без инсайдерской информации», – рассказал бывший федеральный прокурор Джордан Эстес.