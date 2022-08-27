Суд заставил Twitter отчитаться перед Маском

Речь идёт о 9 тысячах аккаунтов соцсети. Вместе с тем суд не согласился с Маском о предоставлении ему возможности проверить все 200 млн «учёток». С точки зрения суда, как и Twitter, это чрезмерно.

Адвокаты Маска уже заявили, что их наниматель ждёт возможности проверить аккаунты в Twitter.

«Мы с нетерпением ждём оценки данных, которые компания Twitter прятала от нас на протяжении многих месяцев», — заявил адвокат миллиардера.