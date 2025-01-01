Судебно-медицинский эксперт развенчал миф о пользе красного вина

Решетун отметил, что хотя в красном вине действительно содержатся вещества, такие как танины, которые могут укреплять сосудистую стенку, они теряют свою полезность из-за присутствия этилового спирта. По его словам, попытки оправдать употребление алкоголя с помощью научных фактов — это лицемерие, так как спирт разрушает клетки и негативно влияет на здоровье.

Эксперт также подчеркнул, что дозировка алкоголя не имеет значения. Вред не зависит от количества выпитого, а от молекул этилового спирта, которые повреждают клеточные мембраны. Этот процесс можно сравнить с разрушением стены по кирпичику — с каждым потреблением алкоголя вред становится все более заметным.

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