Судебные документы раскрыли убеждённость Google в преследовании со стороны властей

В Google уверены, что Минюст преследует компанию из-за успешности, поскольку хочет дать конкурентам «больше стимулов и возможностей улучшить качество поиска, несмотря на продолжительные неудачные попытки достичь такого успеха». А в ведомстве считают, что компания тратит колоссальнее деньги на подавление конкурентов и не инвестирует в развитие своей поисковой системы и поисковой рекламы.

В свою очередь, в Google считают, что обвинительный приговор будет противоречить антимонопольным законам США. «Наказание успешной компании, которая превзошла своих конкурентов в области инноваций в интересах потребителей, вредит конкуренции, а не наоборот», — отмечено в документах.