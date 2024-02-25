Судебные документы раскрыли убеждённость Google в преследовании со стороны властей

Опубликовано 25 февраля 2024, 02:19
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Судебные документы раскрыли убеждённость Google в преследовании со стороны властейВ компании считают потенциальный приговор неконституционным
Минюст США в рамках антимонопольного расследования в отношении Google раскрыл часть судебных документов, свидетельствующих об уверенности компании в подавлении её инноваций и помощи таким образом конкурентам.
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В Google уверены, что Минюст преследует компанию из-за успешности, поскольку хочет дать конкурентам «больше стимулов и возможностей улучшить качество поиска, несмотря на продолжительные неудачные попытки достичь такого успеха». А в ведомстве считают, что компания тратит колоссальнее деньги на подавление конкурентов и не инвестирует в развитие своей поисковой системы и поисковой рекламы.
В свою очередь, в Google считают, что обвинительный приговор будет противоречить антимонопольным законам США. «Наказание успешной компании, которая превзошла своих конкурентов в области инноваций в интересах потребителей, вредит конкуренции, а не наоборот», — отмечено в документах.