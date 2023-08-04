Судно с тысячами машин загорелось из-за электромобиля

Судно загорелось на море более недели назад, вызвав опасения в связи с возможной экологической катастрофы. На борту корабля находилось 3783 новые машины, включая 498 электромобилей.

Сообщается, что в результате произошедшего погиб один моряк, а 22 были спасены. Причина пожара до сих пор неясна, хотя владелец судна предположил, что источником мог стать один из электромобилей на борту.

Некоторым членам экипажа пришлось прыгать за борт после начала возгорания. Некоторые из них были госпитализированы.

Отметим, что пожар вызвал опасения экологической катастрофы на близлежащем архипелаге Вадден, объекте всемирного наследия ЮНЕСКО, который охватывает Нидерланды, Германию и Данию.