Судья усомнился в будущем поисковика Google из-за стремительного роста ИИ

Министерство юстиции требует от Alphabet продать браузер Chrome, предоставить доступ к данным поиска и прекратить выплаты производителям смартфонов и операторам связи за установку Google в качестве поисковика по умолчанию. Цель этих мер — не дать Google блокировать ИИ-стартапы и стимулировать появление новых игроков на рынке.

Представитель Минюста подчеркнул, что поиск останется востребованным сервисом, и предложенные изменения должны создать условия для развития альтернативных решений. Свидетели из OpenAI заявили на суде, что их технология еще не на том уровне, чтобы самостоятельно отвечать на большинство запросов, но в перспективе компании будут нуждаться в данных о реальном поведении пользователей.

Во время слушаний также прозвучало, что OpenAI заинтересована в покупке Chrome, если суд обяжет Google его продать. Доступ к поисковым данным Google поможет ИИ-проектам сделать ответы более точными и актуальными, что важно для конкуренции с существующими системами.