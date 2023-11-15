Судья, вынесший решение на основе ответов ChatGPT, сам попал под следствие

Это решение, содержащее ложную информацию, было представлено в Национальный совет юстиции (CNJ).

Опираясь на данные ChatGPT, Родригес включил в свой вердикт несуществующие и неправдоподобные детали. В частности, ИИ ссылался на постановления Верховного суда, которых просто не существовало.

Подобное неправомерное использование ИИ при принятии правовых решений побудило CNJ рассмотреть вопрос о регулировании использования подобных технологий в судебной системе.

Этот случай не единичен. В мае 2023 года американский юрист Стивен Шварц также стал жертвой дезинформации со стороны ChatGPT.

Шварц использовал искусственный интеллект для подготовки юридических документов к судебному процессу, неосознанно включив в них недостоверную информацию, которая затем была передана в суд.