Наука и технологии
Сегодня в 18:01
«Сухой» и «МиГ» объединят в одну компанию
Также грядут сокращения
Госкорпорация решила объединить компании «Сухой» и «МиГ» в одно юрлицо. Таким образом планируется повысить экономическую устойчивость Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) — компании, в которую они обе входят.
Представители Ростеха также заявили, что новая реформа предусматривает оптимизацию кадров, снижение уровня долговых обязательств и непроизводственных издержек, пишет РБК.
Цели проводимых преобразований - повышение экономической устойчивости Группы ОАК, оптимизация административно-управленческого аппарата, снижение непроизводственных издержек и долговой нагрузки.
При этом в госкорпорации отметили, что оптимизация не затронет инженерно-конструкторские кадры. При этом конструкторские школы сохранят свою самостоятельность.
Напомним, что на сегодняшний день только в Москве в штате ОАК находится около 20 тыс сотрудников. Из них в авиапромышленности заняты 15 тыс конструкторов.