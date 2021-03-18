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Наука и технологии
Сегодня в 18:01

«Сухой» и «МиГ» объединят в одну компанию

Также грядут сокращения
Госкорпорация решила объединить компании «Сухой» и «МиГ» в одно юрлицо. Таким образом планируется повысить экономическую устойчивость Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) — компании, в которую они обе входят.

Представители Ростеха также заявили, что новая реформа предусматривает оптимизацию кадров, снижение уровня долговых обязательств и непроизводственных издержек, пишет РБК.

Цели проводимых преобразований - повышение экономической устойчивости Группы ОАК, оптимизация административно-управленческого аппарата, снижение непроизводственных издержек и долговой нагрузки.

При этом в госкорпорации отметили, что оптимизация не затронет инженерно-конструкторские кадры. При этом конструкторские школы сохранят свою самостоятельность.

Напомним, что на сегодняшний день только в Москве в штате ОАК находится около 20 тыс сотрудников. Из них в авиапромышленности заняты 15 тыс конструкторов.