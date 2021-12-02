«Сухой» и «МиГ» сделали одной компанией

При этом представители ОАК отметили, что «текущее управление компаниями "Сухой" и "МиГ" было централизовано ранее». Так, функции единоличного исполнительного органа «МиГа» уже были переданы «Сухому», а, в свою очередь функции ЕИО «Сухого» — в ОАК.

По мнению ряда экспертов, в числе которых и гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, грядущее объединение является важнейшим событием для авиационной отрасли.