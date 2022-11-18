Сухой или влажный: какой корм для животных менее вреден для окружающей среды

Сухой или влажный: какой корм для животных менее вреден для окружающей средыПовод задуматься
Мало кто знает, но мясные корма наших питомцев негативно влияют на климат, вызывая глобальное повышение температуры. Но это влияние, как оказалось, можно снизить.
Группа учёных провела исследование, которое показало, что сухой корм для кошек и собак может уменьшить негативное влияние на окружающую среду.
Эксперты, во главе с Марсио Брунетто, оценили воздействие кормов на окружающую среду. В том числе уровень выбросов парниковых газов, землепользование и водопользование. Для этого они проанализировали 618 различных вариантов рациона для собак и 320 — для кошек в Бразилии.
По итогу они выяснили, что собака весом 10 кг, потребляющая в среднем 534 калории в день, будет ответственна за 828,37 килограмма CO2 в год, если говорить о сухом корме. В случае с влажным это уже будут 6541 килограмма CO2 в год.
Помимо этого, специалисты, в рамках научной работы, оценивали «домашние» диеты. То есть те случаи, когда хозяева самостоятельно готовили корм питомцам.