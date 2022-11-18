Сухой или влажный: какой корм для животных менее вреден для окружающей среды

Группа учёных провела исследование, которое показало, что сухой корм для кошек и собак может уменьшить негативное влияние на окружающую среду.

Эксперты, во главе с Марсио Брунетто, оценили воздействие кормов на окружающую среду. В том числе уровень выбросов парниковых газов, землепользование и водопользование. Для этого они проанализировали 618 различных вариантов рациона для собак и 320 — для кошек в Бразилии.

По итогу они выяснили, что собака весом 10 кг, потребляющая в среднем 534 калории в день, будет ответственна за 828,37 килограмма CO2 в год, если говорить о сухом корме. В случае с влажным это уже будут 6541 килограмма CO2 в год.

Помимо этого, специалисты, в рамках научной работы, оценивали «домашние» диеты. То есть те случаи, когда хозяева самостоятельно готовили корм питомцам.