Суммарная энергия Солнца за два дня обошла 5 сильнейших вспышек

За последние два дня Солнце произвело около 20 вспышек класса M, чья суммарная энергия эквивалентна 4-5 вспышкам высшего класса X, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и Институт солнечно-земной физики СО РАН. Однако, несмотря на такую мощную активность, все эти вспышки не достигли уровня X, потому что энергия рассеивалась на ранних стадиях. Это связано с особенностями структуры активных центров на Солнце, которые не позволяют накопить достаточную энергию для более мощных взрывов.

На Солнце наблюдаются два активных центра (3883 и 3889), которые в период с 6 по 7 ноября стали источниками этих вспышек. Причина таких событий кроется в том, что в этих активных зонах энергия начинает высвобождаться до того, как она успевает накопиться, что мешает формированию мощных устойчивых вспышек. Тем не менее, такой сценарий не опасен для Земли, поскольку множество вспышек класса M безопаснее, чем несколько вспышек X, несмотря на схожую энергию.

Эксперты объясняют, что в космической погоде существуют так называемые пороговые эффекты, при которых определённая скорость выброса солнечной плазмы может привести к её уходу в космос. Если скорость менее 600 км/с, плазма возвращается обратно на Солнце, если же она выше, то она может достичь Земли, вызывая магнитные бури. Важно отметить, что для получения мощных вспышек уровня X нужно большее выделение энергии в одном событии, что создаёт риск выброса крупных плазменных облаков.