Суп оказался причиной проблем с пищеварением и ожирением

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Суп оказался причиной проблем с пищеварением и ожирениемНо есть, разумеется, и более опасные блюда
Врачи-диетологи из США рассказали, что во избежание проблем с пищеварением и лишним весом, необходимо отказаться от ряда блюд. Внезапно, в их числе оказался и куриный суп.
По словам специалистов, связано это с тем, что в нём чрезмерно много натрия. При этом повышенное количество соли, которое также можно наблюдать в этом блюде, увеличивает риск ожирения более чем на 25%, пишет Eat This, Not That!.
Но куда опаснее с точки зрения здоровье такая еда как сладкие хлопья и ароматизированные йогурты. Альтернативой им были названы простой греческий йогурт либо нежирный кефир с высоким содержанием полезных бактерий.
Стоит отметить, что в числе «плохих» продуктов также были замечены бекон и прочие виды жирного мяса. От них также стоит отказаться, чтобы не столкнуться с исчезновением полезных бактерий в кишечнике.