Суп оказался причиной проблем с пищеварением и ожирением

По словам специалистов, связано это с тем, что в нём чрезмерно много натрия. При этом повышенное количество соли, которое также можно наблюдать в этом блюде, увеличивает риск ожирения более чем на 25%, пишет Eat This, Not That!.

Но куда опаснее с точки зрения здоровье такая еда как сладкие хлопья и ароматизированные йогурты. Альтернативой им были названы простой греческий йогурт либо нежирный кефир с высоким содержанием полезных бактерий.

Стоит отметить, что в числе «плохих» продуктов также были замечены бекон и прочие виды жирного мяса. От них также стоит отказаться, чтобы не столкнуться с исчезновением полезных бактерий в кишечнике.