Супербактерии могут стать причиной новой эпидемии

Согласно полученным учеными данным, ежегодно от особо устойчивого вида бактерий страдает порядка 700 тысяч человек по всему миру. Более того, в ВОЗ подсчитали, что к 2050 году инфицированных вредными микроорганизмами людей может стать 10 млн человек.

По мнению ученых, все дело в частой эксплуатации антибиотиков. Так, в связи с этим многие бактериальные инфекции, в числе которых штаммы гонореи, туберкулеза и сальмонеллы, трудно вылечить. Кроме того, в некоторых случаях они и вовсе не поддаются лечению. Так, актуальная эпидемиологическая ситуация вкупе с бесконтрольным приемом антибиотиков может привести к новой эпидемии.