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Супербактерии могут стать причиной новой эпидемии
А все из-за частого употребления антибиотиков
Издание Science Alert опубликовало новый материал, в рамках которого ученые признали, что супербактерии могут стать причиной новой эпидемии.
Согласно полученным учеными данным, ежегодно от особо устойчивого вида бактерий страдает порядка 700 тысяч человек по всему миру. Более того, в ВОЗ подсчитали, что к 2050 году инфицированных вредными микроорганизмами людей может стать 10 млн человек.
По мнению ученых, все дело в частой эксплуатации антибиотиков. Так, в связи с этим многие бактериальные инфекции, в числе которых штаммы гонореи, туберкулеза и сальмонеллы, трудно вылечить. Кроме того, в некоторых случаях они и вовсе не поддаются лечению. Так, актуальная эпидемиологическая ситуация вкупе с бесконтрольным приемом антибиотиков может привести к новой эпидемии.