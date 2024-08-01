Суперкомпьютер Frontier нашел «рецепт» создания самого твердого в мире алмаза BC8

BC8, известный своей прочностью, вероятно, существует в ядрах гигантских экзопланет. Теперь ученые поняли, как его можно создать на Земле.

Эти алмазы содержат восемь атомов углерода на каждую четверку в обычном алмазе и могут формироваться при экстремальных температурах и давлениях.

Создание BC8 в лаборатории требует давления, в 10 млн раз превышающего атмосферное, и температур, как на поверхности Солнца.

Суперкомпьютер Frontier провел миллионы моделирований атомных взаимодействий, чтобы определить необходимые условия для формирования BC8. Исследовательская группа под руководством профессора Ивана Олейника из Университета Южной Флориды использовала мощность вычислительной машины, чтобы рассчитать процесс.

Результаты показали, что традиционные алмазы сначала должны расплавиться, прежде чем жидкий углерод сможет реорганизоваться в структуру BC8.

Для этого потребуются давления в 12 млн раз выше атмосферного и температуры около 5000 К. Эти условия можно создать с помощью серии ударных волн.