Суперкомпьютер МГУ поможет повысить уровень кибербезопасности

В МГУ скоро откроется новый суперкомпьютер, который обещает быть очень мощным. Он будет работать на удивительной частоте 1 ТГц, что в триллион раз быстрее, чем современные компьютеры. Этот суперкомпьютер будет использоваться для различных задач, включая исследования в области искусственного интеллекта (ИИ) и создание новых инструментов на его основе.

Одним из основных направлений его использования будет работа над системами защиты, использующими ИИ. Он будет также задействован в исследованиях в разных областях науки, включая физику, химию, биологию, медицину и другие. Этот суперкомпьютер разработан на основе передовых технологий, и он войдёт в систему с ведущими научными центрами России.

МГУ уже имеет опыт в создании суперкомпьютеров, и этот новый проект будет ещё более мощным. Суперкомпьютеры в МГУ уже использовались для различных научных исследований и стали важным ресурсом для многих учёных в России. Открытие этого нового суперкомпьютера ожидается 1 сентября, и он обещает играть ключевую роль в развитии технологий ИИ в России.