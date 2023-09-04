Суперкомпьютер МГУ уже приступил к работе над задачами по анализу изображений и медицине

В Московском государственном университете (МГУ) запустили суперкомпьютер, и он уже начал выполнять тестовые задачи. Это важное событие, и первые результаты его работы будут подведены к декабрю, сказал Игорь Соколов, декан факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ.

Суперкомпьютер сейчас работает над задачами, связанными с анализом изображений и медицинскими исследованиями. Он также может стать полезным для учителей, помогая им отслеживать внимание младших школьников и предостерегать от потери внимания на уроках.

Кроме того, этот суперкомпьютер ускорит разработку новых материалов, поддержит исследования космоса и содействует развитию новых методов в медицине и других областях. Создание суперкомпьютера «МГУ-270» является частью программы развития университета и включает в себя расчётную мощность, позволяющую обрабатывать данные для искусственного интеллекта на высшем уровне.