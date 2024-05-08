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Наука и технологии
Опубликовано 08 мая 2024, 22:10
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Суперкомпьютер научили улучшать антитела для борьбы с новыми вирусами

С использованием ИИ
Ученые из США создали новую платформу на основе искусственного интеллекта (ИИ) и суперкомпьютера, которая позволяет улучшать уже существующие антитела для борьбы с вирусами. Эта разработка поможет быстрее реагировать на новые штаммы вирусов, такие как SARS-CoV-2.
Суперкомпьютер научили улучшать антитела для борьбы с новыми вирусами

© Ferra.ru

ИИ-платформа анализирует структуру вируса и антител, а затем предлагает модификации антител, которые позволят им эффективнее связываться с вирусом.

Исследователи протестировали свою платформу на антителах к коронавирусу. Им удалось улучшить существующие антитела таким образом, чтобы они эффективно боролись не только с изначальным штаммом, но и с новыми вариантами вируса, включая омикрон.

Ученые отмечают, что их разработка позволит снизить стоимость разработки лекарств и ускорить их выход на рынок.

Исследование опубликовано в журнале Nature.

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
Теги:
#суперкомпьютер
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#вирусы
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#медицина