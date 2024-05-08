Суперкомпьютер научили улучшать антитела для борьбы с новыми вирусами

ИИ-платформа анализирует структуру вируса и антител, а затем предлагает модификации антител, которые позволят им эффективнее связываться с вирусом.

Исследователи протестировали свою платформу на антителах к коронавирусу. Им удалось улучшить существующие антитела таким образом, чтобы они эффективно боролись не только с изначальным штаммом, но и с новыми вариантами вируса, включая омикрон.

Ученые отмечают, что их разработка позволит снизить стоимость разработки лекарств и ускорить их выход на рынок.

Исследование опубликовано в журнале Nature.