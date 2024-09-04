Суперкомпьютер поможет разрешить десятилетнее научное противоречие

Исследователи из Лаборатории Оук-Ридж использовали Frontier для вычисления магнитных свойств ядра кальция-48. Эти результаты, опубликованные в журнале Physical Review Letters, помогут не только понять, как магнетизм проявляется в других ядрах, но и разрешить давний спор о магнитном поведении кальция-48.

Кальций-48 — важный изотоп, обладающий «двойной магией» благодаря своей структуре, которая обеспечивает стабильность. Суперкомпьютер провел моделирование с высокой точностью, подтвердив результаты экспериментов, проведенных с использованием гамма-лучей, которые показали удвоенную силу магнитного перехода по сравнению с данными из 1980-х годов.

Результаты вычислений открывают новые перспективы для понимания взаимодействий в ядре и могут пролить свет на процессы в сверхновых звездах.