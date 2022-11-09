Суперкомпьютер предсказал конец света уже в 21 веке

Суперкомпьютер предсказал конец света уже в 21 векеПричём в ближайшие десятилетия
Ещё в 1973 инженеры разработали суперкомпьютер World One. Его главная задача — прогнозировать закономерности внутри человеческой цивилизации.
И вот, свежий анализ, проведённый устройством, показал, что человечество вымрет примерно к 2050 году.
При этом стоит отметить, что в основу World One лёг сложный алгоритм, учитывающий множество факторов. В том числе и уровень рождаемости с уровнем загрязнения окружающей среды.
По мнению компьютера, причиной вымирания человечества станет деятельность людей. К ней относится и пресловутое загрязнение природы, приобретающее на сегодняшний день критический характер.
В связи с этим, считают эксперты, ориентировочно с 2040 по 2050 год цивилизованная жизнь, известная нам сегодня, перестанет существовать на Земле.