Суперкомпьютер спрогнозировал исход финального матча Евро-2020

Информацией поделился сайт The Analyst. Так, согласно опубликованным данным, в финальном матче чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии победителем стать больше вероятность у сборной Италии. Суперкомпьютер оценил шансы на победу этой команды в 57,3%.

Узнать, прав ли оказался суперкомпьютер можно будет уже сегодня. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начнется он уже в 22:00 по московскому времени.

Нескольким ранее был обновлен рейтинг мощнейших суперкомпьютеров. На первом месте уже второй год держится японский суперкомпьютер Fugaku на однокристальных системах Fujitsu A64FX. На втором расположился IBM Summit на процессорах Power9, а замыкает тройку лидеров Sierra.