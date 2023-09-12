Суперкомпьютер Tesla Dojo сделает компанию Илона Маска ещё дороже

Этот высокопроизводительный аппарат предназначен для обучения искусственного интеллекта, который будет управлять автомобилями с автопилотом.

По словам аналитиков, Dojo может стать катализатором для распространения автономных такси и соответствующего софта, что приведёт к увеличению рыночной стоимости Tesla на порядка $600 млрд. Это нововведение уже привело к росту акций компании на 6%.

Также отмечается, что Tesla планирует инвестировать более $1 млрд в Dojo до следующего года. Аналитики считают, что благодаря этому суперкомпьютеру компания сможет открыть новые рыночные возможности, выходящие за рамки простой продажи автомобилей.

Напомним, что не так давно целевая стоимость акций Tesla была повышена на 60%, достигнув отметки в $400 за акцию.