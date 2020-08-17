Наука и технологии
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Суперкомпьютер займется улучшением автопилота электромобилей Tesla
Компания открыта к сотрудничеству со специалистами в данном вопросе
Глава Tesla Илон Маск рассказал о том, что суперкомпьютер займется улучшением автопилота электромобилей, произведенных его компанией.
Называется данный проект Dojo и впервые о нем заговорили еще в прошлом году. Но только сейчас в сети появилось больше подробностей о том, чем планируют занять новую разработку Tesla.
Так, судя по словам Маска, цель Dojo — иметь возможность принимать огромные объемы данных в виде видеороликов, после чего тренироваться на их основе и проводить неконтролируемое массовое обучение. В дальнейшем наработанные навыки можно будет использовать для того, чтобы сделать автопилот автомобилей Tesla еще более продвинутым. Что интересно, автопроизводитель в открытую предлагает всем заинтересованным специалистам присоединиться к проекту компании.