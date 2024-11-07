Суперкомпьютеры и ИИ ускорили создание новых белков для науки

Один из ключевых элементов MProt-DPO — это способность интегрировать различные типы данных, такие как белковые последовательности, молекулярные симуляции и текстовые описания. Этот метод открывает путь к быстрому созданию белков для медицины и экологии.

Проект основан на использовании моделей ИИ, которые анализируют огромные объемы данных и позволяют ускорить поиск нужных белковых структур. Такие модели, как LLM, помогают исследователям обрабатывать огромные массивы информации и находить оптимальные решения для сложных проблем.

Для достижения необходимой мощности команда использовала суперкомпьютеры, включая Aurora и другие топовые системы. В процессе работы MProt-DPO они достигли более одного эксафлопа производительности — это триллион операций в секунду. Применение этого подхода позволяет не только ускорить моделирование, но и сократить время на создание белков с заданными свойствами