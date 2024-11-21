Суперкомпьютеры предложили новое объяснение формирования спутников Марса

Исследовательская группа под руководством учёного Джейкоба Кегеррейса из NASA изучила, как астероид, проходящий рядом с Марсом, мог быть разрушен сильным гравитационным полем планеты. Осколки астероида, образовавшиеся в результате этого события, начали двигаться по различным орбитам вокруг Марса, а со временем части из них объединились в диск, который мог стать основой для формирования лун.

Для проверки гипотезы ученые провели сотни симуляций, изменяя параметры астероида, такие как размер, скорость и расстояние от Марса. Результаты показали, что достаточно осколков астероида остаётся в орбитальном пространстве, чтобы из них могла сформироваться материя для будущих спутников.

Это новое объяснение ставит под сомнение ранее существовавшие теории, согласно которым луну Марса могли образовать либо астероиды, захваченные гравитацией, либо материал, выброшенный после гигантского удара по планете.