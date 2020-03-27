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Супермаркет выбросил продукты на сумму 2,7 млн рублей после того, как на них покашляли

Что повлечет за собой поднятие цен
Представители сети продуктовых магазинов Gerrity's Supermarkets опубликовали на своей официальной странице в социальной сети Facebook пост, в котором рассказали о том, что выбросили продукты на сумму 2,7 млн рублей после того, как на них покашляли.

Инцидент произошел буквально вчера в городе Хановер, штат Пенсильвания. По словам сотрудников компании, женщина явилась в супермаркет и начала намеренно кашлять на продукты в разделе выпечки, мясном, а также в отделе с продуктами. В связи с актуальными мерами безопасности, обусловленными эпидемиологической обстановкой, сотрудники супермаркета были вынуждены выбросить продукты, которые оценены в 35 тысяч долларов или порядка 2,7 млн рублей. Кроме того, работниками были проведены санитарные работы в отделах, в которых успела побывать женщина.

”Мы проверяем, покроет ли страховка эти издержки, но в любом случае будем вынуждены поднять расценки на товары в следующем году”, — сообщили в супермаркете. Известно, что о содеянном женщиной было сообщено в полицию, которая, в свою очередь, передала данное дело в прокуратуру.