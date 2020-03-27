Супермаркет выбросил продукты на сумму 2,7 млн рублей после того, как на них покашляли

Инцидент произошел буквально вчера в городе Хановер, штат Пенсильвания. По словам сотрудников компании, женщина явилась в супермаркет и начала намеренно кашлять на продукты в разделе выпечки, мясном, а также в отделе с продуктами. В связи с актуальными мерами безопасности, обусловленными эпидемиологической обстановкой, сотрудники супермаркета были вынуждены выбросить продукты, которые оценены в 35 тысяч долларов или порядка 2,7 млн рублей. Кроме того, работниками были проведены санитарные работы в отделах, в которых успела побывать женщина.

”Мы проверяем, покроет ли страховка эти издержки, но в любом случае будем вынуждены поднять расценки на товары в следующем году”, — сообщили в супермаркете. Известно, что о содеянном женщиной было сообщено в полицию, которая, в свою очередь, передала данное дело в прокуратуру.