Супермаркеты начали продавать шампуни и гели для душа на разлив ради экологии

Так, покупатели, желающие воспользоваться нововведением, должны будут купить специальную пластиковую бутылку за 20 чешских крон или 55 рублей. Далее они смогут заполнить бутылку нужным шампунем или гелем, а в случае необходимости повторно прийти с этой же бутылкой и наполнить ее вновь.

Euronews сообщает, что в случае, если каждый гражданин Чехии перейдет на новый способ покупки шампуней, то таким образом получится сократить выбросы пластика на 5 тыс тонн в год.