Наука и технологии
Опубликовано 15 мая 2025, 13:25
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Supermicro заключила 20-миллиардное соглашение с Саудовской Аравией

Компания активно нанимает сотрудников для работы в регионе
Компания Supermicro, производитель платформ для обработки данных и систем жидкостного охлаждения для искусственного интеллекта (ИИ), активно расширяет свою команду в Саудовской Аравии. Это происходит на фоне заключения крупного контракта с одной из ведущих саудовских компаний по обработке данных, DataVolt.
Supermicro заключила 20-миллиардное соглашение с Саудовской Аравией

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Соглашение, заключенное между компаниями, предполагает поставку высокоплотных графических платформ и систем охлаждения для серверов на жидкостной основе. По предварительным оценкам, контракт может принести Supermicro до 20 миллиардов долларов в течение нескольких лет. Ожидается, что это обеспечит компании ежегодный доход в 5 миллиардов долларов и прибыль около 200 миллионов долларов.

Стоит отметить, что Supermicro начала активный набор сотрудников в Саудовской Аравии за несколько недель до официального объявления сделки. Вакансии включают различные должности, от инженеров до менеджеров по продажам, что свидетельствует о высоком уровне доверия компании к своему новому партнеру.

Кроме того, Supermicro недавно представила новую технологию охлаждения DLC-2, которая обещает экономить до 40% воды и энергии в дата-центрах. Эта технология особенно актуальна для Саудовской Аравии, где температура воздуха может достигать высоких значений, а водные ресурсы ограничены.