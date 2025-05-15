Supermicro заключила 20-миллиардное соглашение с Саудовской Аравией

Соглашение, заключенное между компаниями, предполагает поставку высокоплотных графических платформ и систем охлаждения для серверов на жидкостной основе. По предварительным оценкам, контракт может принести Supermicro до 20 миллиардов долларов в течение нескольких лет. Ожидается, что это обеспечит компании ежегодный доход в 5 миллиардов долларов и прибыль около 200 миллионов долларов.

Стоит отметить, что Supermicro начала активный набор сотрудников в Саудовской Аравии за несколько недель до официального объявления сделки. Вакансии включают различные должности, от инженеров до менеджеров по продажам, что свидетельствует о высоком уровне доверия компании к своему новому партнеру.

Кроме того, Supermicro недавно представила новую технологию охлаждения DLC-2, которая обещает экономить до 40% воды и энергии в дата-центрах. Эта технология особенно актуальна для Саудовской Аравии, где температура воздуха может достигать высоких значений, а водные ресурсы ограничены.