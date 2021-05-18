Наука и технологии
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Существующие версии AirPods не смогут проигрывать музыку в Apple Music без потери качества
Достаточно странный подход, даже для Apple
Накануне Apple анонсировала масштабное обновление Apple Music. Теперь сервис будет поддерживать воспроизведение музыки без потери качества. Но, как оказалось, на данный момент владельцы даже AirPods Max за 60 тыс рублей не смогут протестировать это нововведение.
Более того, на сегодняшний день ни одна из моделей AirPods не способна воспроизвести музыку без потери качества. Об этом сама Apple рассказала в разговоре с T3.
В числе устройств, которые поддерживают новую функцию Apple Music, оказались iPhone, iPad, Mac, или Apple TV.
Отметим, что при этом AirPods всё же могут похвастаться хотя бы тем, что благодаря чипам H1 и W1 они способны воспроизводить пространственное аудио с Dolby Atmos.