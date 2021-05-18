Существующие версии AirPods не смогут проигрывать музыку в Apple Music без потери качества

Более того, на сегодняшний день ни одна из моделей AirPods не способна воспроизвести музыку без потери качества. Об этом сама Apple рассказала в разговоре с T3.

В числе устройств, которые поддерживают новую функцию Apple Music, оказались ‌iPhone‌, iPad, Mac, или Apple TV.

Отметим, что при этом AirPods всё же могут похвастаться хотя бы тем, что благодаря чипам H1 и W1 они способны воспроизводить пространственное аудио с Dolby Atmos.