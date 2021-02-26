Существующую вакцину от COVID-19 хотят улучшить для защиты от новой мутации вируса

Добиться этого планируется путём добавления третьей дозы к их двухкомпонентной вакцине против коронавируса, пишет Time. Ожидается, что третий компонент будет вводиться через 6-12 месяцев после введения второго , так называемого бустера.

Делается это для того, чтобы лекарство было способно защитить не только от уже привычного COVID-19, но и его южноафриканского штамма B.1.351.

Отметим, что учёные склонны полагать, что новый вид инфекции не боится антител, выработанных в ответ на классическую версию вируса. А это значит, что прививание уже выпущенными вакцинами будет не очень действенно.