Существуют не только электросамокаты, но и электроскейты: итальянский Linky 2.0

Главным достоинством Linky всегда была возможность складываться пополам для удобной транспортировки и хранения. Linky 2.0 сохранил эту функцию, при этом став ещё более мощным, лёгким и дальнобойным.

Электроскейт оснащён двумя мотор-колесами общей мощностью 1500 Вт, что позволяет ему разгоняться до 42 км/ч и забираться на склоны с уклоном до 25%. Для сравнения, оригинальная модель могла разогнаться лишь до 20 км/ч и преодолеть подъём максимум в 12%.

Помимо возросшей мощности, Linky 2.0 получил новую аккумуляторную батарею с увеличенным напряжением и емкостью. Благодаря этому, электроскейт может проехать на одном заряде до 23 км, что на 25% больше, чем у предшественника. При этом сама батарея стала на 10% легче. Зарядить ее можно примерно за 1.5 часа.