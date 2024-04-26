Существуют не только электросамокаты, но и электроскейты: итальянский Linky 2.0

Существуют не только электросамокаты, но и электроскейты: итальянский Linky 2.0Он оснащен двумя мотор-колесами
Главным достоинством Linky всегда была возможность складываться пополам для удобной транспортировки и хранения. Linky 2.0 сохранил эту функцию, при этом став ещё более мощным, лёгким и дальнобойным.
Электроскейт оснащён двумя мотор-колесами общей мощностью 1500 Вт, что позволяет ему разгоняться до 42 км/ч и забираться на склоны с уклоном до 25%. Для сравнения, оригинальная модель могла разогнаться лишь до 20 км/ч и преодолеть подъём максимум в 12%.
Помимо возросшей мощности, Linky 2.0 получил новую аккумуляторную батарею с увеличенным напряжением и емкостью. Благодаря этому, электроскейт может проехать на одном заряде до 23 км, что на 25% больше, чем у предшественника. При этом сама батарея стала на 10% легче. Зарядить ее можно примерно за 1.5 часа.
Для обеспечения комфортной езды по любым покрытиям Linky 2.0 комплектуется 105-мм всепогодными колёсами, которые пришли на смену 83-мм колёсам оригинальной модели. Также доработке подверглась подвеска, благодаря чему улучшилась как стабильность электроскейта, так и его управляемость на поворотах.
Не остался без внимания и пульт управления. Он получил более удобную форму и информативный LCD-экран, на котором отображается выбранный режим езды (доступно четыре режима), скорость и уровень заряда батареи.
Помимо прочего, инженеры Linky Innovation позаботились о защите электронных компонентов Linky 2.0 от воды. Теперь плата управления располагается в более защищённом месте и имеет сертификат защиты IP65, который означает устойчивость к водяным струям.
Вес Linky 2.0 составляет 5.8 кг, а максимальная нагрузка — 120 кг. В настоящее время компания Linky Innovation собирает средства на платформе Kickstarter. Ожидается, что поставки электроскейта backers (спонсорам проекта) начнутся в августе этого года. Стоимость Linky 2.0 для участников кампании составит € 649, что на 30% ниже планируемой розничной цены.