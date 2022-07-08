Свадебный подарок: умирающий мужчина получил новое сердце через пару часов после свадьбы

Началось всё шесть лет назад — тогда Маурицио Калорио и Сильвия Дука начали встречаться. Затем у них появилась дочь. И ещё накануне пандемии COVID-19 пара решила узаконить свои отношения и пожениться.

Но из-за карантина церемония была временно «заморожена».

Затем планам помешала ещё более страшная ситуация — Маурицио перенёс остановку сердца, после чего единственный способ дышать для него был связано с использованием ИВЛ. Исправить ситуацию могла пересадка сердца, но подходящего органа не было.

По итогу влюблённые решили сыграть свадьбу в таком положении. И, внезапно, буквально через пару часов после того, как они стали законными мужом и женой, молодожёнам сообщили, что подходящее донорское сердце появилось в Неаполе.

Разумеется, его в кратчайшие сроки доставили в Турин специальным авиарейсом и в ту же ночь мужчине провели семичасовую операцию по пересадке.

На данный момент Маурицио находится под наблюдением врачей.