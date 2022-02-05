Сваренный рис оказался полезным для борьбы с диабетом и профилактики рака кишечника

По словам специалиста, сваренный рис обладает рядом полезных свойств, способствующих профилактике онкологии кишечника. Эти свойства наиболее проявляются при охлаждении риса, поскольку выделяется большое количество резистентного крахмала.

При вступлении резистентного крахмала в реакцию с кишечными бактериями выделяется масляная кислота, укрепляющая иммунитет кишечника. А если в кишечнике запустится раковый процесс, масляная кислота воздействует на раковые клетки напрямую и подавляет их рост.

Также резистентный крахмал медленно переваривается и всасывается, благодаря чему не будет быстрого повышения сахара в крови, появляется ощущение сытости. Малоземов отметил, что такие свойства риса могут помочь диабетикам. Также охлаждённый рис полезен гипертоникам и людям, страдающим ожирением.

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