Свекольный сок назвали полезным для пожилых людей напитком

В исследовании приняли участие 26 здоровых пожилых людей, которых поделили на две группы. Так, представителям первой группы было предложено употреблять в течение десяти дней сок свеклы. Впоследствии исследователи установили, что свекольный сок способствовал снижению систолического артериального давления на пять пунктов.

Отмечается, что свекла богата неорганическими нитратами, которые превращаются в оксид азота во время попадания в рот. Данное соединение, в свою очередь, способствует регуляции функционирования кровеносных сосудов. В то же время, у пожилых людей выработка данного вещества ниже, что негативно отражается на умственных способностях.

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