Свекольный сок оказался полезным для людей с ишемической болезнью сердца

У пациентов с ишемией сердца наблюдается снижение уровня оксида азота — природного вещества, которое вырабатывает организм. Оксид азота необходим для регуляции кровяного давления и обладает противовоспалительным эффектом.

Для эксперимента учёные пригласили 114 человек, части которых ввели вакцину от брюшного тифа, чтобы вызвать небольшое воспаление в сосудах. Другим участникам на кожу нанесли специальный крем, который спровоцировал местное воспаление. Все испытуемые пили свекольный сок, одна половина — с высоким содержанием нитратов, вторая — без.

Оказалось, что у участников, которые получили прививку от тифа и пили свекольный сок с нитратами, уровень оксида азота был повышенным в крови, моче и слюне; у другой части такого результата не было.

Специалисты пришли к выводу, что свекольный сок с высоким содержанием нитратов восстанавливает эндотелий — внутренний слой кровеносных сосудов. Кроме того, свекольный сок ускорял заживление волдырей на коже. Специалисты отметили, что свекольный сок способствует быстрому восстановлению и имеет противовоспалительное действие.

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