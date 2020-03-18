Сверхманевренность американского истребителя F-22 запечатлели на видео

Если верить данным зарубежных экспертов, то маневр, который можно увидеть на видео, называется петлей с большим углом атаки. Также они рассказали, что своей сверхманевренностью F-22 Raptor обязан технологии двухмерного управления вектором тяги. При этом стоит отметить, что российский истребитель Су-35 поколения 4++ хоть и имеет трехмерное управление вектором тяги, в целом о по совокупности всех характеристик он все же уступает американскому конкуренту.

”Это замедленное видео маневрирования F-22 Raptor завораживает”, — прокомментировало опубликованное видео издание The Drive.