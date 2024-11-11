Сверхзвуковой пассажирский Ту-144 запустят в серийное производство

По словам вице-премьера Виталия Савельева, сверхзвуковой пассажирский самолёт может стать реальностью для российского авиастроения в ближайшем будущем. На марафоне «Знание. Первые» он отметил, что хотя Ту-144 и «Конкорд» были очень передовыми для своего времени, сегодня такие самолёты — это будущее, особенно в условиях длительных перелётов, например, на Дальний Восток, которые занимают около 9 часов. Савельев уверен, что сверхзвуковой лайнер — это вопрос ближайшего будущего.

Константин Тимофеев, управляющий директор компании «Туполев», добавил, что компания может заняться восстановлением одного из сохранившихся Ту-144 для использования в качестве летающей лаборатории. Он уточнил, что речь идёт о Ту-144 с номером СССР-77115, который был выпущен ещё в 1981 году и в настоящее время стоит как экспонат в ЛИИ им. Громова. На этом самом самолёте проходили подготовку лётчики-испытатели «Бурана».

В «Туполеве» также сосредоточены на серийном производстве авиалайнеров Ту-214, но восстановление Ту-144, как самолёт-лаборатория, может сыграть важную роль в развитии российского гражданского воздушного флота. Такой шаг поможет не только в освоении новых технологий, но и в совершенствовании авиационной отрасли в целом.