Сверхзвуковые ракеты разместят внутри корпуса Су-57

”Су-57 изначально предусматривает внутрифюзеляжное оружие, чтобы радиолокационная заметность самолёта была ниже. В связи с этим накладываются определенные требования на массо-габаритные параметры средств поражения, которые находятся внутри фюзеляжа, с сохранением технических характеристик, которые совместно с носителем определяют эффективность военного комплекса”, — заявил генеральный директор “Тактического ракетного вооружения” Борис Обносов.

Также представитель компании добавил, что испытания новейшего вооружения носят непрерывный характер. К слову, на данный момент более детальной информации касательно испытаний в корпорации не раскрывают — возможно, детали станут достоянием общественности в будущем, когда это не будет мешать процессу.