Свет в конце туннеля? Учёные нашли всплеск активности мозга у людей за мгновенье до смерти

Свежее исследование может помочь объяснить близкие к смерти переживания, о которых сообщают многие люди, такие, например, как выход из тела.

В научной работе участвовало четыре коматозных пациента, которым отключили систему поддержания жизни, и активность их мозга измерялась с помощью электроэнцефалографических датчиков во время остановки сердца.

У двух пациентов наблюдалась повышенная активность гамма-волн, связанная с ясными сновидениями и галлюцинациями, даже после остановки сердца. Это говорит о том, что сознание может сохраняться в процессе смерти, что приводит к переживаниям, схожим со сном.

Главный автор исследования, Джимо Боржигин, считает, что результаты их работы предоставляют ценные нейрохарактеристики сознания человека, максимально близкого к смерти.

В то же время он признаёт необходимость получения большего количества данных от умирающих человеческих мозгов для дальнейшего изучения данного явления.