Наука и технологии
Опубликовано 11 июня 2024, 09:00
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Светящийся маркер поможет хирургам лучше видеть раковые клетки

Он назван IR800-IAB2M
Ученые из Оксфордского университета создали светящийся маркер, который прикрепляется к клеткам рака простаты и позволяет хирургам лучше видеть их во время операции. Маркер, названный IR800-IAB2M, состоит из флуоресцентного красителя, прикрепленного к специальной молекуле-маркеру.
Светящийся маркер поможет хирургам лучше видеть раковые клетки

© Ferra.ru

В рамках исследования 23 мужчинам с раком простаты ввели маркер перед операцией по удалению опухоли. Маркер позволил обнаружить раковые ткани, которые нельзя было увидеть невооруженным глазом или другими методами. Благодаря маркеру, хирурги смогли удалить все пораженные ткани, снизив риск рецидива, а также сохранить здоровые ткани, что уменьшает побочные эффекты после операции.

Маркер работает, прикрепляясь к белку, который обычно присутствует на поверхности клеток рака простаты. Сейчас маркер находится на ранней стадии клинических испытаний, но в будущем его можно будет использовать повсеместно для обнаружения всех очагов рака во время операции. Разработанная система визуализации светящихся раковых клеток может быть интегрирована в роботизированные инструменты, используемые для хирургии простаты.

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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